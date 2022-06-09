Александра Трусова: не страшно получить травму из-за прыжков в длину. Хочу пробовать новое

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, рассказала, не опасалась ли она получить травму. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

«Нет, мне никогда не страшно получить травму. Олимпийский сезон прошёл. Я хочу попробовать новое, независимо от последствий», — передаёт слова Александры Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Трусова заняла последнее место на турнире.

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