Призёр ОИ в прыжках в длину Соколова оценила дебют Трусовой в лёгкой атлетике

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова прокомментировала выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Трусова прыгнула на 4,19 м и заняла последнее место, всего было шесть участниц.
«Тут любой результат хороший. Если человек ни разу этим не занимался, первый раз пробовал, с чего-то же надо начинать. То, что она всё правильно сделала, по правилам разбежалась, не заступила ни разу, — это уже хорошо. Для любительского прыжка, как мне кажется, это неплохой результат.
Не думаю, что много кто будет пробовать свои силы в лёгкой атлетике. Просто так участвовать смысла нет, потому что нужно тренироваться, чтобы показать хороший результат. Тут же ещё присутствует опасность травмы. Это Саша ничего не боится, она смелая, а вот другие спортсмены, тем более в возрасте, вряд ли будут пробовать для себя что-то новое», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Трусова, Кондратюк и Квителашвили делают прыжок на площади в ОАЭ:
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