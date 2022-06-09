Призёр ОИ в прыжках в длину Соколова оценила дебют Трусовой в лёгкой атлетике

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова прокомментировала выступление серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Трусова прыгнула на 4,19 м и заняла последнее место, всего было шесть участниц.

«Тут любой результат хороший. Если человек ни разу этим не занимался, первый раз пробовал, с чего-то же надо начинать. То, что она всё правильно сделала, по правилам разбежалась, не заступила ни разу, — это уже хорошо. Для любительского прыжка, как мне кажется, это неплохой результат.

Не думаю, что много кто будет пробовать свои силы в лёгкой атлетике. Просто так участвовать смысла нет, потому что нужно тренироваться, чтобы показать хороший результат. Тут же ещё присутствует опасность травмы. Это Саша ничего не боится, она смелая, а вот другие спортсмены, тем более в возрасте, вряд ли будут пробовать для себя что-то новое», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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