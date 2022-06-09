Соперница Трусовой в прыжках в длину: было неприятно, что, как Саша ушла, все тоже ушли

Российская легкоатлетка Анастасия Кукушкина призналась, что ей не понравилось, что к серебряному призёру Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александре Трусовой было приковано всё внимание на юниорском турнире по прыжкам в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Трусова показала результат 4,19 м и заняла шестое, последнее место. Кукушкина прыгнула на 6,09 м и стала второй, показав такой же результат, как Светлана Антошина, выигравшая соревнования.

«Очень хорошая была атмосфера, понравились соревнования в таком формате. Для российской лёгкой атлетики это очень круто считается. Сразу хорошее настроение появляется, хочется прыгать далеко.

Трусова — крутая девчонка. Нам было понятно, что всё внимание будет приковано к ней. Она была второй на Олимпиаде. Это круто. Было немного неприятно, что после четвёртой попытки, как Саша ушла, все тоже ушли. Мы остались одни.

Когда спортсменам требуется поддержка, хлопки, там оставались только наши тренеры. Маловато было людей. В принципе, нам это не мешает. Мы привыкли соревноваться в компании своих соперниц и наших тренеров.

Прыжки в фигурном катании и в лёгкой атлетике — разное. Важны техника и работа. Как Саша сказала мне, она впервые сегодня на тренировке прыгала. Для первого раза 4,19 метра — неплохо. Если работать, возможно добиться результата ближе к шести метрам. Если считать на международной арене, прыжки должны быть около семи метров. Но это очень далеко. Даже российские спортсмены пока не готовы», — сказала Кукушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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