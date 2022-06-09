Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ноябре выйдет автобиография Нэйтана Чена «One Jump at a Time: My Story»

В ноябре выйдет автобиография Нэйтана Чена «One Jump at a Time: My Story»
Комментарии

Победитель Олимпийских игр – 2022 в Пекине, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американский фигурист Нэйтан Чен анонсировал выход автобиографической книги «One Jump at a Time: My Story», которая позднее также будет издана в детском варианте.

Мемуары Чена увидят свет 22 ноября, а детская книжка с картинками – в феврале 2023 года.

«Я рад рассказать свою историю на страницах «One Jump at Time», где подробно говорится о моём детстве на льду, о том, как я мечтал однажды выиграть олимпийское золото, и обо всём, что произошло на этом пути. Не могу дождаться, когда все прочтут это», — приводит слова Чена People.

Книга «One Jump at Time» написана в соавторстве с журналисткой Элис Парк и включает предисловие дизайнера костюмов Нэйтана Веры Ванг.

Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали! Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022