В ноябре выйдет автобиография Нэйтана Чена «One Jump at a Time: My Story»

Победитель Олимпийских игр – 2022 в Пекине, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американский фигурист Нэйтан Чен анонсировал выход автобиографической книги «One Jump at a Time: My Story», которая позднее также будет издана в детском варианте.

Мемуары Чена увидят свет 22 ноября, а детская книжка с картинками – в феврале 2023 года.



«Я рад рассказать свою историю на страницах «One Jump at Time», где подробно говорится о моём детстве на льду, о том, как я мечтал однажды выиграть олимпийское золото, и обо всём, что произошло на этом пути. Не могу дождаться, когда все прочтут это», — приводит слова Чена People.

Книга «One Jump at Time» написана в соавторстве с журналисткой Элис Парк и включает предисловие дизайнера костюмов Нэйтана Веры Ванг.