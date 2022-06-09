В ноябре выйдет автобиография Нэйтана Чена «One Jump at a Time: My Story»

Победитель Олимпийских игр – 2022 в Пекине, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американский фигурист Нэйтан Чен анонсировал выход автобиографической книги «One Jump at a Time: My Story», которая позднее также будет издана в детском варианте.
Мемуары Чена увидят свет 22 ноября, а детская книжка с картинками – в феврале 2023 года.
«Я рад рассказать свою историю на страницах «One Jump at Time», где подробно говорится о моём детстве на льду, о том, как я мечтал однажды выиграть олимпийское золото, и обо всём, что произошло на этом пути. Не могу дождаться, когда все прочтут это», — приводит слова Чена People.
Книга «One Jump at Time» написана в соавторстве с журналисткой Элис Парк и включает предисловие дизайнера костюмов Нэйтана Веры Ванг.
- 9 июня 2022
-
19:16
-
18:27
-
17:48
-
17:21
-
15:46
-
15:43
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:42
-
14:35
-
14:10
-
14:06
-
13:37
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:17
-
12:14
-
12:11
-
12:09
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:35
-
11:25
-
11:18
-
09:45
-
09:40
-
09:04
-
07:38
-
00:45
- 8 июня 2022
-
22:48