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Яна Рудковская: детей жалеть в спорте не нужно

Яна Рудковская: детей жалеть в спорте не нужно
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, как воспитать чемпионский характер.

Рудковская является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Их общий сын, девятилетний Александр, занимается фигурным катанием в академии отца.

«Как воспитать чемпионский характер? Во-первых, нужно много работать. Я считаю, что детей жалеть в спорте не нужно, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион… Вообще, я пока что не воспитала олимпийского чемпиона. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа. Но могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. Я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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