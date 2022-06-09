Яна Рудковская: детей жалеть в спорте не нужно

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, как воспитать чемпионский характер.

Рудковская является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Их общий сын, девятилетний Александр, занимается фигурным катанием в академии отца.

«Как воспитать чемпионский характер? Во-первых, нужно много работать. Я считаю, что детей жалеть в спорте не нужно, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион… Вообще, я пока что не воспитала олимпийского чемпиона. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа. Но могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. Я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.