Рудковская — о Плющенко: не все спортсмены могут позволить себе кататься в этом возрасте

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о выступлении в шоу «Союз чемпионов» в Москве своего звёздного супруга – двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которому в этом году исполнится 40 лет.
«Сегодня он катал три номера, не стал делать финал, 15 бедуинских у него рекорд. Я говорила ему: «Подожди, не надо, не надо». Но он в Губкине сделал 15, и я вижу, уже в Рязани говорит: «Маловато». Ну, конечно, смотрите, не все спортсмены могут позволить себе кататься в этом возрасте, а он и катается, и прыгает. И сегодня Филипп Киркоров сказал, что действительно живая легенда, которую мы видим, которая завораживает, поэтому, слушайте, сплетен много, там много разговоров, но мы к этому как-то уже привыкли», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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