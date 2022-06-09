Рудковская — о возрастном цензе: для мирового фигурного катания это выход из положения

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о решении конгресса ISU поднять возрастной ценз в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Я считаю, что для российского фигурного катания это, конечно, испытание, а для мирового фигурного катания это выход из положения. Но я считаю, что человек, который идёт к своей мечте — мой муж в 31 год стал олимпийским чемпионом в команде, в 27 лет завоевал свою третью олимпийскую медаль, в 24 года — вторую, а начал завоёвывать с 19. Знаете, как я не люблю всё-таки эти истории — чемпионка одного турнира. Я считаю, что спортсмены, которые великие спортсмены, они должны проходить не только один олимпийский цикл, но и два олимпийских цикла. Поэтому есть великие звёзды мирового фигурного катания, такие как Катарина Витт, Мао Асада, Юна Ким, у которых две олимпийские медали. Или попытка на вторую олимпийскую медаль, как у Мао Асады. А Каролина Костнер? Очень долго шла к ним, сколько долго она каталась. Мне кажется, что этот возрастной ценз с повышением даст возможность девочкам всё-таки быстро не заканчивать. Всё-таки очень хочется, чтобы наши олимпийские чемпионки, наши чемпионки мира и Европы катались и катались. Поэтому я говорю и Саше Трусовой, и Алёне Косторной: «Как здорово, что вы остаётесь, как здорово, что мы будем видеть вас после Олимпийских игр, как здорово, что вам по 17 лет и вы продолжаете кататься в спорте», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.