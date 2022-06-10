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Рудковская — о Трусовой: в сердцах людей Саша выиграла Олимпийские игры

Рудковская — о Трусовой: в сердцах людей Саша выиграла Олимпийские игры
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о том, насколько участники прошедшего в Москве шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» ощущают себя звёздами фигурного катания.

«Я думаю, что Саша Трусова сегодня однозначно была суперзвездой, и она, конечно, заслуживает этого. Понимаете, человек же не просто стал суперзвездой: она же не выиграла Олимпийские игры. Но в сердцах людей, знаете, я общаюсь с очень многими не то что звёздами, понятно, что и звёздами, и обычными поклонниками фигурного катания со всего мира, вы знаете, все считают, что Саша выиграла.

«Союз чемпионов» — шоу, которое собрало множество спортсменов из разных тренерских штабов. Тренерский штаб Этери Тутберидзе — Александра Трусова, тренерский штаб Алексея Николаевича Мишина — Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, тренерский штаб Евгения Рукавицына — Дима Алиев, тренерский штаб Светланы Соколовской — Марк Кондратюк и Александр Самарин, тренерский штаб Елены Буяновой — Алёна Косторная. Все штабы у нас! Я считаю, это гениально. Нет ни одного такого шоу, где был бы такой звездопад из звёзд разных штабов, и мы всех их соединили в одном шоу. И хедлайнер у нас Александра Трусова. Ну, вот это же гениально!» — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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