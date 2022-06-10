Александра Трусова рассказала, как начались её отношения с Марком Кондратюком

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о начале отношений с олимпийским чемпионом Игр-2022 в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком.

«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — рассказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Александра заняла шестое, последнее место.

Новость по теме Татьяна Тарасова отреагировала на дебют Александры Трусовой в прыжках в длину

Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке: