Александра Трусова рассказала, как начались её отношения с Марком Кондратюком

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о начале отношений с олимпийским чемпионом Игр-2022 в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком.
«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — рассказала Трусова в эфире «Матч ТВ».
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой на юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Александра заняла шестое, последнее место.
Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке:
- 10 июня 2022
-
09:50
-
00:12
-
00:03
- 9 июня 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:32
-
23:24
-
21:32
-
21:04
-
19:16
-
18:27
-
17:48
-
17:21
-
15:46
-
15:43
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:42
-
14:35
-
14:10
-
14:06
-
13:37
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:17
-
12:14
-
12:11
-
12:09
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:53