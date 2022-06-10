Канадец Лавуа сменил Лакерника на посту вице-президента ISU

Канадский специалист Бенуа Лавуа был избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). На этом посту он сменил россиянина Александра Лакерника. Выборы проходили на конгрессе ISU в Пхукете (Таиланд).



77-летний Лакерник не смог выставить свою кандидатуру на выборах, так как делегаты конгресса отклонили предложение о повышении максимального возраста чиновников организации. В настоящее время ограничение составляет 75 лет.



Лавуа является членом совета ISU с 2013 года. С 2006 по 2013 годы он возглавлял Канадскую федерацию фигурного катания. Что касается Лакерника, то он стал вице-президентом ISU в 2016 году. А в 2018 году его переизбрали на эту должность. В ISU различные посты он занимал с 1994 года. Также Лакерник некоторое время был вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России.