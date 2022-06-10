Лакерник избран почётным вице-президентом ISU

Россиянин Александр Лакерник был избран почётным вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). Выборы проходили на конгрессе в Пхукете (Таиланд).



Бывший глава организации Ян Дайкема из Нидерландов стал почётным президентом организации. Во главе ISU его сменил Чэ Еёл Ким из Южной Кореи.



Лакерника на посту вице-президента ISU сменил канадец Бенуа Лавуа. 77-летний Лакерник не смог выставить свою кандидатуру на выборах, так как делегаты конгресса отклонили предложение о повышении максимального возраста чиновников организации. В настоящее время ограничение составляет 75 лет.



Лавуа является членом совета ISU с 2013 года. С 2006 по 2013 годы он возглавлял Канадскую федерацию фигурного катания. Что касается Лакерника, то он стал вице-президентом ISU в 2016 году. А в 2018 году его переизбрали на эту должность. В ISU различные посты он занимал с 1994 года. Также Лакерник некоторое время был вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

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