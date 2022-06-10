Елизавета Туктамышева рассказала, как восприняла непопадание в состав сборной России на ОИ

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как отнеслась к тому, что её не включили в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В женском одиночном катании Россию представляли Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и Камила Валиева (четвёртое место плюс золото в командном турнире).
«Сильно ли переживала? Нет, не сильно. После чемпионата России я в принципе понимала, что шансов у меня, скорее всего, нет. Девочки отобрались на Игры как положено, потому что очевидно были сильней. Аня Щербакова — чемпионка мира, Саша Трусова с пятью четверными, Камила Валиева как паровоз шла весь сезон.
У меня не было чувства обиды, и на кого обижаться? Если бы я твёрдо входила в тройку и на отборочном старте всё пошло прахом, тогда можно было бы переживать. А в данном случае то, что случилось, было правильно, всё по справедливости. На чемпионате России я была седьмой. Олимпиада всё показала, Аня стала олимпийской чемпионкой, хотя там расклад получился совершенно иной, чем все себе представляли», — цитирует Туктамышеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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