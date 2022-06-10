«Хочу выучить ещё четверные». Елизавета Туктамышева — о мотивации продолжить карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует её в 25 лет не задумываться о завершении карьеры.

«Я хочу выучить ещё четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные.

Как говорит Алексей Николаевич, кто делает тройной аксель, тот в принципе может четверные сальхов и тулуп собрать. Сальхов я как-то вкрутила, в четверть падала, но в принципе всё реально. Мне как спортсмену (а у нас с детства вырабатывается такой характер) хочется выжать из своего тела максимум, всё, на что я способна. По моей физиологии и технике освоить другие четверные возможно. И мне хочется выучить их не для того, чтобы что-то доказать другим. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своем возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.