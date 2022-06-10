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Киркоров дарил Трусовой мишку, Плющенко катался под Билана. Лучшие фото ледового шоу

Киркоров дарил Трусовой мишку, Плющенко катался под Билана. Лучшие фото ледового шоу
Ледовое шоу «Союз чемпионов»
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9 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» прошло шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о том, насколько участники шоу ощущают себя звёздами фигурного катания.

«Я думаю, что Саша Трусова сегодня однозначно была суперзвездой и она, конечно, заслуживает этого. Понимаете, человек же не просто стал суперзвездой: она же не выиграла Олимпийские игры. Но в сердцах людей, знаете, я общаюсь с очень многими не то что звёздами, понятно, что и звёздами, и обычными поклонниками фигурного катания со всего мира, вы знаете, все считают, что Саша выиграла», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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