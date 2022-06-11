Алина Загитова показала, в каком костюме будет выступать в шоу «Аленький цветочек»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, в каком костюме будет исполнять роль Настеньки в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Загитова в паре с олимпийским чемпионом в команде Дмитрием Соловьёвым будет солировать в представлениях, которые пройдут в Сочи в августе.

Фото можно посмотреть в телеграмм-канале Алины Загитовой.

Шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля. Всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.