Александра Трусова показала яркие фотографии на закате

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова показала фотографии, сделанные на закате. Ярко-рыжие волосы фигуристки, одетой в джинсовый комбинезон, гармонируют с цветом лучей заходящего солнца.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

На этой неделе Трусова дебютировала в прыжках в длину. Фигуристка выступила в соревнованиях юниоров (U20) на Неделе лёгкой атлетики в Москве. С результатом 4,10 метра она выполнила норматив второго юношеского разряда. В группе поддержки спортсменки был её молодой человек, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. В тот же день, 9 июня, Александра выступила в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».