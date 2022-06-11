Александра Трусова показала яркие фотографии на закате
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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова показала фотографии, сделанные на закате. Ярко-рыжие волосы фигуристки, одетой в джинсовый комбинезон, гармонируют с цветом лучей заходящего солнца.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
На этой неделе Трусова дебютировала в прыжках в длину. Фигуристка выступила в соревнованиях юниоров (U20) на Неделе лёгкой атлетики в Москве. С результатом 4,10 метра она выполнила норматив второго юношеского разряда. В группе поддержки спортсменки был её молодой человек, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. В тот же день, 9 июня, Александра выступила в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».
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