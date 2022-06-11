Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова показала яркие фотографии на закате

Александра Трусова показала яркие фотографии на закате
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова показала фотографии, сделанные на закате. Ярко-рыжие волосы фигуристки, одетой в джинсовый комбинезон, гармонируют с цветом лучей заходящего солнца.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

На этой неделе Трусова дебютировала в прыжках в длину. Фигуристка выступила в соревнованиях юниоров (U20) на Неделе лёгкой атлетики в Москве. С результатом 4,10 метра она выполнила норматив второго юношеского разряда. В группе поддержки спортсменки был её молодой человек, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк. В тот же день, 9 июня, Александра выступила в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

«С мальчиком кататься веселее». Как Валиева, Трусова и другие одиночницы идут в пары? «С мальчиком кататься веселее». Как Валиева, Трусова и другие одиночницы идут в пары?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022