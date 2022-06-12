«Очень непривычно видеть себя ТАКОЙ». Алина Загитова показала снимки в необычном образе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях роскошные снимки с необычной фотосессии. На фото Загитова позирует в необычном костюме из бисера с акцентом на зелёный цвет и лаковых ботфортах того же оттенка.

«Мои эксперименты продолжаются. Я уже показывала вам небольшой backstage со съёмки именно в этом образе, и вот, наконец, мне прислали фото. Очень непривычно видеть себя ТАКОЙ, но мне безумно нравится.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Как думаете, для какого мероприятия подошёл бы этот лук?» — подписала фото Загитова.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

За карьеру Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года.