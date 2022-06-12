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Юрист объяснила задержку решения ВАДА по делу Камилы Валиевой

Юрист объяснила задержку решения ВАДА по делу Камилы Валиевой
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Спортивный юрист Анна Анцелиович пояснила, с чем может быть связана задержка решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Действительно, установленный международным стандартом срок — шесть месяцев. От уведомления о неблагоприятном результате анализа до завершения всех процедур первой инстанции, не включая обжалование.

Во-первых, это более рекомендованный срок, а во-вторых, также срок, установленный для антидопинговой организации, чтобы они не затягивали процесс необоснованно. Если спортсмену в ходе предоставления защиты потребуется сбор каких-то дополнительных доказательств, проведение исследований, доказывающих его версию, то в разумные сроки время может быть продлено. Конечно, не на годы. Ведь даже само исследование занимает достаточно много времени. Плюс публикация.

Такие дела редко когда завершаются в течение шести месяцев, обычно они затягиваются, могут занимать даже больше года», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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