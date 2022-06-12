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Чемпионка ОИ Липински объяснила, почему повышение возрастного ценза не решит проблемы

Чемпионка ОИ Липински объяснила, почему повышение возрастного ценза не решит проблемы
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Бывшая американская фигуристка Тара Липински высказалась о планах ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании. Ранее было принято решение о поэтапном повышении ценза с 15 до 17 лет. Американка заявила, что реформы не помогут решить проблему раннего завершения карьеры спортсменками.

«Повышение возрастного ценза — непродуманное решение. Оно лишит спортсменов возможности выступать на самом высоком уровне. Оно никак не повлияет на ситуацию. Молодые спортсмены будут и дальше кататься в этой сломанной системе, но вы их не увидите, пока им не исполнится 17 лет.

Я завершила карьеру в 15 лет, но гастролировала до 20. Много лет выступала на профессиональном уровне. В своё время я ушла, чтобы жить дальше уже без фигурного катания. Мне этого хотелось. Уходила я не из-за травм. Никто не должен решать за вас, когда вам переходить к другой фазе жизни».

Кто сказал, что моя карьера должна была быть образцом долголетия? Разве моя карьера и жизнь не должны основываться на решениях, которые удовлетворяют меня, а не на том, чего хотели бы другие?» — написала Липински в соцсетях.

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