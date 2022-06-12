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Валиева показала видео с восстановительных тренировок в Новогорске

Валиева показала видео с восстановительных тренировок в Новогорске
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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала, как занимается на базе в Новогорске.

«Привет из Новогорска. Активно восстанавливаюсь», — подписала видео спортсменка.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Валиева завоевала золотую медаль в командном первенстве. В личных соревнованиях она показала четвёртый результат. Во время Игр она оказалась в центре громкого допингового скандала. Выяснилось, что на чемпионате России в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.

Фигуристке грозило отстранение от индивидуальных соревнований. Но в итоге её допустили после того, как рассматривали дело практически всю ночь. Тем не менее на фоне скандала Валиевой не удалось оправдать статус фаворита.

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