Фигуристка Скопцова назвала самого сексуального футболиста России

21-летняя российская фигуристка Анастасия Скопцова призналась, кого считает самым сексуальным футболистом в России и в «Спартаке». Также Анастасия назвала своего любимого футболиста — им стал 23-летний французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.



«Самый сексуальный футболист в «Спартаке»? Ох, сложный вопрос. Пусть будет вратарь Александр Максименко. В чемпионате России — Антон Миранчук. Любимый футболист — Килиан Мбаппе. Очень расстроилась, что он не перешёл в «Реал», — приводит слова Анастасии Скопцовой «Спорт-экспресс».



Фигуристка выступала с Кириллом Алёшиным в танцах на льду. В июне пара заявила, что приняла решение завершить карьеру. Пара выступала вместе с 2013 года, выиграв за это время чемпионат мира среди юниоров, финал юниорского Гран-при, и стала призёрами юношеских Олимпийских игр и чемпионата России.