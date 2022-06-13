Фигуристка Скопцова назвала самого сексуального футболиста России

21-летняя российская фигуристка Анастасия Скопцова призналась, кого считает самым сексуальным футболистом в России и в «Спартаке». Также Анастасия назвала своего любимого футболиста — им стал 23-летний французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
«Самый сексуальный футболист в «Спартаке»? Ох, сложный вопрос. Пусть будет вратарь Александр Максименко. В чемпионате России — Антон Миранчук. Любимый футболист — Килиан Мбаппе. Очень расстроилась, что он не перешёл в «Реал», — приводит слова Анастасии Скопцовой «Спорт-экспресс».
Фигуристка выступала с Кириллом Алёшиным в танцах на льду. В июне пара заявила, что приняла решение завершить карьеру. Пара выступала вместе с 2013 года, выиграв за это время чемпионат мира среди юниоров, финал юниорского Гран-при, и стала призёрами юношеских Олимпийских игр и чемпионата России.
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