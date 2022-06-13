Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр завершил карьеру

Американские фигуристы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, выступавшие в парном фигурном катании, объявили о завершении профессиональной карьеры. С сентября 2021 года в их тренерский штаб, в частности, входила российский тренер Нина Мозер.

Ледюк заявил, что намерен стать тренером, Кейн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу.

«Спасибо моей маме, моему отцу, Нине Мозер и всей её команде за то, что предоставили нам ресурсы, чтобы воплотить наши мечты в реальность, и за то, что вселили в нас веру, что мы можем достичь всего, о чём мечтаем. С самого начала ваша вера в нас была тверда. Мы используем все уроки, которые вы нам преподали», — написала Кейн-Гриббл в своих социальных сетях.

Напомним, в Пекине (Китай) Ледюк стал первым в истории зимних Олимпиад небинарным спортсменом. Вместе с Кейн-Гриббл они заняли восьмое место.