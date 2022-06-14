Дэвид Лис заявил, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин больше не тренируются у Шпильбанда

Американский журналист Дэвид Лис сообщил, что бывший советский фигурист, а ныне американский тренер Игорь Шпильбанд больше не работает с российским танцевальным дуэтом Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Лис ссылается на самого Шпильбанда.

Дэвис и Смолкин тренировались у Шпильбанда с лета 2019 года, именно под его руководством фигуристы добились значительного прогресса.

«Этери Тутберидзе была замечена в субботу в Detroit Skating Club. Диана и Глеб работали с Натальей Анненко», — также написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.