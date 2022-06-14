Елизавета Туктамышева показала свою новую собаку. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка изображена со своей новой собакой, которая получила кличку Фиби.

«Знакомьтесь, Фиби», — подписала фотографию Туктамышева.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

«Про Кокошку тоже не забываем!» — подписала она фото с другой своей собакой.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Елизавета Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.

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