Яна Рудковская объяснила, почему девятилетний Саша Плющенко заплакал после ледового шоу

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, почему их девятилетний сын Саша Плющенко не смог сдержать слёз после выступления в ледовом шоу отца в Москве. По словам Рудковской, Плющенко-младший «подустал».

«Он откатал хуже, чем во всём туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош!» — приводит её слова, сказанные в телеэфире, «Московский комсомолец».

Рудковская добавила, что, по словам Саши, ему «не хватило эмоций».

Ранее Саша Плющенко показал фото с серебряным призёром Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александрой Трусовой и олимпийским чемпионом Игр-2022 в командных соревнованиях фигуристом Марком Кондратюком.

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