Призёр Олимпиады-2022 Ивлиев: Трусова помужественнее меня будет

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года на дистанции 500 метров российский шорт-трекист Константин Ивлиев объяснил, почему на церемонии вручения государственных наград в Кремле сфотографировался с фигуристкой Александрой Трусовой.

«Мне симпатичен её характер бойца, она очень сильная девочка. В каком-то плане она помужественнее меня будет. Думаю, Александра не завершит карьеру и возьмёт то, за чем пришла», — приводит слова Ивлиева Sport24.

Фото: Личный архив Константина Ивлиева

На Играх в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, которой удалось приземлить в произвольной программе пять четверных прыжков. Однако по сумме двух выступлений Александра уступила золото соотечественнице Анне Щербаковой. После этого Трусова заявила, что больше не выйдет на лёд. Но в недавнем интервью она сказала, что будет готовиться к сезону-2022/2023.