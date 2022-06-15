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«С близкими». Кондратюк показал новое фото с Трусовой и друзьями

«С близкими». Кондратюк показал новое фото с Трусовой и друзьями
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Олимпийский чемпион в команде, действующий чемпион Европы и России в мужском одиночном катании Марк Кондратюк показал фотографии с шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». На снимках – сам Кондратюк со своей девушкой серебряным призёром Игр Александрой Трусовой, чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Александр самарин.

«С близкими», — подписал фотографии Кондратюк.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Марка Кондратюка.

Позже Марк добавил: «Получил огромное наслаждение от выступления в шоу в такой тёплой и важной для меня компании. Рязань, Москва, Краснодар, спасибо за шикарный приём! Евгений Викторович, спасибо за приглашение. И огромная благодарность за такие милые подарки! Нам очень понравилось».

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