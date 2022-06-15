«Любовь побеждает всё». Министр спорта Татарстана – об отношениях Загитовой и Воронкова

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал информацию о возможных романтических отношениях олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Алины Загитовой и хоккеиста казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

«Любовь побеждает всё. Дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях они не заявляли, об этом только писали в СМИ. Честно говоря, глубоко не знаком с личной жизнью ни того, ни другой, но точно могу сказать, что это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану, к Казани. Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике. Как сейчас модно говорить, своих мы не забываем. Будем использовать их — главное, чтобы у них самих было желание», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».