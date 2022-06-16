Ирина Роднина обратилась к Александру Зайцеву
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина обратилась к своему многолетнему партнёру Александру Зайцеву. Она поздравила его с юбилеем. Сегодня, 16 июня, Зайцеву исполнилось 70 лет.
«Сегодня отмечает юбилей Александр Зайцев, олимпийский чемпион 1976 и 1980 годов, чемпион мира 1973-1978 годов, чемпион Европы 1973-1978, 1980 годов.
Шура, ты лучший партнёр! И у нас замечательный сын и уникальная внучка!» — написала Роднина в своих социальных сетях.
Напомним, своё первое олимпийское золото Ирина Роднина завоевала в паре с Алексеем Улановым. В сентябре 1972 года на показательных выступлениях в Запорожье Роднина впервые вышла на лёд с Зайцевым.
Новость по темеИрина Роднина: было удивительно, когда в сборную вошли не выступавшие Загитова и Медведева
ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании:
Комментарии
- 16 июня 2022
-
10:25
-
10:08
-
09:19
-
00:21
- 15 июня 2022
-
21:02
-
16:36
-
16:16
-
16:12
-
15:44
-
15:41
-
15:25
-
15:22
-
09:43
-
07:39
-
00:41
- 14 июня 2022
-
23:39
-
22:31
-
21:28
-
20:32
-
18:39
-
18:15
-
17:45
-
17:24
-
16:35
-
15:41
-
11:00
-
09:16
-
08:27
-
08:23
-
00:14
- 13 июня 2022
-
18:19
-
16:44
-
15:51
-
15:39
-
09:45
Партнерский контент