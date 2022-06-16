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Ирина Роднина обратилась к Александру Зайцеву

Ирина Роднина обратилась к Александру Зайцеву
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина обратилась к своему многолетнему партнёру Александру Зайцеву. Она поздравила его с юбилеем. Сегодня, 16 июня, Зайцеву исполнилось 70 лет.

«Сегодня отмечает юбилей Александр Зайцев, олимпийский чемпион 1976 и 1980 годов, чемпион мира 1973-1978 годов, чемпион Европы 1973-1978, 1980 годов.

Шура, ты лучший партнёр! И у нас замечательный сын и уникальная внучка!» — написала Роднина в своих социальных сетях.

Напомним, своё первое олимпийское золото Ирина Роднина завоевала в паре с Алексеем Улановым. В сентябре 1972 года на показательных выступлениях в Запорожье Роднина впервые вышла на лёд с Зайцевым.

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