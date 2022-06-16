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Елена Радионова назвала самую стильную фигуристку России

Елена Радионова назвала самую стильную фигуристку России
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала, кого считает самой стильной российской фигуристкой. По словам Радионовой, это олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

«Стиль – очень субъективная вещь. Среди фигуристок я бы выделила Алину Загитову. Она чаще ходит на различные премии, стильно одевается, не боится пробовать разные образы, причёски. Что очень здорово. Мне импонирует, когда человек пробует что-то разное в своём образе.

Загитова действительно очень красивая девушка. Ей всё к лицу. Если говорить о других спортсменках, мне также очень нравится стиль Риты Мамун», — приводит слова Радионовой «РБ Спорт».

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