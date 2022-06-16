Елена Радионова назвала самую стильную фигуристку России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала, кого считает самой стильной российской фигуристкой. По словам Радионовой, это олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

«Стиль – очень субъективная вещь. Среди фигуристок я бы выделила Алину Загитову. Она чаще ходит на различные премии, стильно одевается, не боится пробовать разные образы, причёски. Что очень здорово. Мне импонирует, когда человек пробует что-то разное в своём образе.

Загитова действительно очень красивая девушка. Ей всё к лицу. Если говорить о других спортсменках, мне также очень нравится стиль Риты Мамун», — приводит слова Радионовой «РБ Спорт».

ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании: