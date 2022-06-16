Алина Загитова выложила нежное чёрно-белое фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила нежный чёрно-белый снимок.

Фото: из личного архива алины загитовой

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Ранее Алина Загитова выложила свежий снимок с чемпионкой Олимпиады 2022 года Анной Щербаковой.

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