Александра Трусова — об ОИ-2022: важна для меня была только эта медаль — золотая

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей было важно завоевать именно золотую медаль в Пекине, так как своим прокатом с пятью четверными в произвольной она её заслужила.

«Сейчас я уже не могу представить, как у меня это получилось тогда. Как удалось всё сделать в нужный момент. Я собой довольна на сто процентов. Без каких-либо сомнений, ничего бы не поменяла.

Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль. Олимпийская золотая? Да.

Сохранила ли серебряную? Конечно, стоит дома, в углу, где все медали. Дома есть отдельное место под Олимпиаду — там букет, Бин Дун Дунь, мой брат собрал лего — я ему привезла из Пекина. Получился такой олимпийский угол», — приводит слова Трусовой Sport24.