Валиева, Ягудин и другие фигуристы приняли участие в награждении лучших врачей России

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Дмитрий Соловьёв приняли участие в торжественной церемонии награждения лучших врачей России – награды за выдающиеся достижения в области медицины, национальной премии «Призвание».

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Премия «Призвание» ежегодно вручается с 2001 года по нескольким номинациям. Торжественная церемония вручения премии ежегодно проходит в канун Дня медицинского работника. По традиции церемонию ведут Елена Малышева и народный артист России Александр Розенбаум (бывший врач скорой помощи).

Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Алексея Ягудина.