Валиева, Ягудин и другие фигуристы приняли участие в награждении лучших врачей России
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Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Дмитрий Соловьёв приняли участие в торжественной церемонии награждения лучших врачей России – награды за выдающиеся достижения в области медицины, национальной премии «Призвание».
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Премия «Призвание» ежегодно вручается с 2001 года по нескольким номинациям. Торжественная церемония вручения премии ежегодно проходит в канун Дня медицинского работника. По традиции церемонию ведут Елена Малышева и народный артист России Александр Розенбаум (бывший врач скорой помощи).
Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Алексея Ягудина.
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