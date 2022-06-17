Трусова: Малинин называет себя Богом квадов? Я не настолько уверена в себе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из четверных прыжков даются ей сложнее, а какие проще.
«Сложнее всего даются флип и сальхов. Самое главное — в начале программы не упасть с флипа, который стоит первым прыжком. В случае падения тратится больше сил, и сальхов уже точно не получается.
У кого-то сложно идёт лутц. А у меня наоборот — могу в любое время прыгнуть его без проблем, потому что мне удобно. На акселе у меня такого нет. Он даётся мне сложно, потому что надо очень сильно контролировать тело, чтобы сделать так, как надо. Из-за того, что я волнуюсь на соревнованиях, у меня не получается добиваться нужного контроля. Это на других турнирах, про Олимпиаду ничего сказать не могу, потому что на ней я не волновалась.
Видела ли четверной аксель Ильи Малинина? Конечно, видела! Это очень круто, он молодец. Думала, что четверной аксель прыгнут не так быстро. Но пятерной, надеюсь, он не прыгнет (улыбается).
Илья в соцсетях называет себя Богом квадов? Я не настолько уверена в себе», — приводит слова Трусовой Sport24.
- 17 июня 2022
-
00:40
-
00:27
- 16 июня 2022
-
22:39
-
21:28
-
20:54
-
20:40
-
15:36
-
15:07
-
13:22
-
13:01
-
12:32
-
10:41
-
10:25
-
10:08
-
09:19
-
00:21
- 15 июня 2022
-
21:02
-
16:36
-
16:16
-
16:12
-
15:44
-
15:41
-
15:25
-
15:22
-
09:43
-
07:39
-
00:41
- 14 июня 2022
-
23:39
-
22:31
-
21:28
-
20:32
-
18:39
-
18:15
-
17:45
-
17:24