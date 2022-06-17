Трусова: Малинин называет себя Богом квадов? Я не настолько уверена в себе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из четверных прыжков даются ей сложнее, а какие проще.



«Сложнее всего даются флип и сальхов. Самое главное — в начале программы не упасть с флипа, который стоит первым прыжком. В случае падения тратится больше сил, и сальхов уже точно не получается.

У кого-то сложно идёт лутц. А у меня наоборот — могу в любое время прыгнуть его без проблем, потому что мне удобно. На акселе у меня такого нет. Он даётся мне сложно, потому что надо очень сильно контролировать тело, чтобы сделать так, как надо. Из-за того, что я волнуюсь на соревнованиях, у меня не получается добиваться нужного контроля. Это на других турнирах, про Олимпиаду ничего сказать не могу, потому что на ней я не волновалась.

Видела ли четверной аксель Ильи Малинина? Конечно, видела! Это очень круто, он молодец. Думала, что четверной аксель прыгнут не так быстро. Но пятерной, надеюсь, он не прыгнет (улыбается).

Илья в соцсетях называет себя Богом квадов? Я не настолько уверена в себе», — приводит слова Трусовой Sport24.