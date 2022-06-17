Анна Щербакова показала огромные букеты, которые ей подарили. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала огромные букеты, которые ей подарили поклонники.

«Огромное спасибо за подарки! P. S. Я только со льда вышла, поэтому немного помидорка», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.

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