Анна Щербакова показала огромные букеты, которые ей подарили. Фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала огромные букеты, которые ей подарили поклонники.
«Огромное спасибо за подарки! P. S. Я только со льда вышла, поэтому немного помидорка», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива анны щербаковой
Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.
Алина Загитова обратилась к ненавистникам:
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