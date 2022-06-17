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Евгения Медведева рассказала, на что тратит деньги

Евгения Медведева рассказала, на что тратит деньги
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как предпочитает тратить заработанные деньги.

«Прежде всего деньги — это возможности. У меня, как и у каждого человека в нашей стране, есть и доходы, и расходы, значительные доходы, поэтому их надо сберегать и инвестировать.

Я трачу деньги на эмоции и впечатления, для меня это некая инвестиция в себя, я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить, для меня это очень важно», — приводит слова Медведевой Sportkp, ссылаясь на прямой эфир на платформе «Финуслуги».

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