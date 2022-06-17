В ФФККР назвали негативные последствия поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Это ещё более усилит давление на ментальное здоровье детей – у юниоров будет более жёсткая конкуренция, поскольку их будет больше. Они столпятся на своём уровне. И теперь нам надо продумать, как добавить в те возрастные слои соревнований, иначе будет действительно толпа детей.

Что касается здоровья спортсменов, на котором сделали акцент при повышении возрастного ценза, то всё зависит от методики тренировки и квалификации тренера. В нашей стране тренеры получают специальное образование, изучают физиологию, анатомию, теорию спортивной тренировки как таковую, она является одной из важнейших во всём мире. За рубежом есть масса примеров, когда тренировать начинают фанаты фигурного катания, либо это спортсмены, которые только закончили кататься. Поэтому при использовании неправильной методики обучения можно предположить, что там обязательно будут травмы», — цитирует Когана «РИА Новости Спорт».

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