«Глупости». Ирина Роднина отреагировала на слова Трусовой, что она заслужила золото ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой. Ранее Трусова заявила, что считает, что заслужила золотую медаль тех Игр.

«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», — приводит слова Ирины Родниной Sport24.

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Несмотря на это, по итогам двух прокатов она проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

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