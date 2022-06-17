«Сегодня счастливый день». Елизавета Туктамышева выложила свежее фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, на котором она улыбается.
«Сегодня счастливый день», — подписала снимок Туктамышева.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать карьеру.
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