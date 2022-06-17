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«Надо искать дерьмо в себе». Тарасова жёстко отреагировала на слова Трусовой о золоте ОИ

«Надо искать дерьмо в себе». Тарасова жёстко отреагировала на слова Трусовой о золоте ОИ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой. Ранее Трусова заявила, что считает, что заслужила золотую медаль тех Игр.

«Это её мнение. Был хоть один судья, который поставил её на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всём надо саму себя.

Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперёд. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы её. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чём-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 она проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

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