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«Открываем купальный сезон». Евгения Медведева показала яркие снимки

«Открываем купальный сезон». Евгения Медведева показала яркие снимки
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала откровенные фото в купальнике.

Позируя для снимка, Медведева приспустила яркую рубашку, сделав акцент на ягодицах, обтянутых скромным синим купальником.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

«Открываем купальный сезон», — подписала снимки Медведева.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

Ранее в 2022 году Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

После Олимпиады-2018, которую не смогла выиграть, Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в Россию, в группу Этери Тутберидзе. С тех пор из-за травм Евгения не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, сотрудничает с телевидением и участвует в ледовых шоу.

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