Загитова: нужно побывать в этих местах, чтобы прочувствовать атмосферу Санкт-Петербурга

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от прогулки по Санкт-Петербургу.

«Моё небольшое путешествие по Питеру в самом разгаре! Конечно, я не могла не посетить Эрмитаж. У каждого экспоната здесь своя очень интересная история! Когда ходишь по залам, как будто возвращаешься на 250 лет в прошлое. Такое непередаваемое чувство осознавать, что по этому же паркету когда-то давно ходили императоры и их знатные гости.

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Колоннада Исаакиевского собора тоже произвела на меня огромное впечатление! Казалось бы, не так уж и высоко поднимаешься над землёй, но вид открывается просто чудесный. Прозвучит банально, но вам обязательно нужно побывать в этих местах, чтобы полностью прочувствовать атмосферу Санкт-Петербурга», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.