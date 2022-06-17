«Почувствовал себя аристократом». Никита Кацалапов показал фото в смокинге

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов показал фотографии в смокинге, в котором вместе со своей партнёршей и невестой Викторией Синициной вручал премию «Призвание».

«У меня проблемы со спиной уже несколько лет. Наши врачи делают всё возможное и невозможное для того, чтобы я мог продолжать не просто кататься, а побеждать! И я безумно благодарен им за это!



Вчера мы были на премии лучших врачей России – «Призвание». Очень важно, что у нас существуют такие мероприятия! Это ещё один повод сказать всем профессионалам своего дела спасибо и то, что их труд очень многое значит для всех нас!



P. S. Зацените мой смокинг от «Императорского портного». Это просто огонь. Почувствовал себя аристократом. Настоящие мастера», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».