Олимпийская чемпионка Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила Большой театр. Спортсменка не только посмотрела спектакль, но и побывала за кулисами – на репетициях и в гримёрках.

«Большое спасибо за приглашение и возможность окунуться в невероятную атмосферу Большого театра», — написала Щербакова в соцсетях.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021). Первая и пока единственная фигуристка-одиночница из России, выигравшая Олимпиаду, будучи действующей чемпионкой мира. Анне принадлежат несколько рекордов, связанных с первым исполнением четверных прыжков: лутца и флипа.