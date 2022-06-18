Олимпийская чемпионка Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила Большой театр. Спортсменка не только посмотрела спектакль, но и побывала за кулисами – на репетициях и в гримёрках.
«Большое спасибо за приглашение и возможность окунуться в невероятную атмосферу Большого театра», — написала Щербакова в соцсетях.
Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021). Первая и пока единственная фигуристка-одиночница из России, выигравшая Олимпиаду, будучи действующей чемпионкой мира. Анне принадлежат несколько рекордов, связанных с первым исполнением четверных прыжков: лутца и флипа.
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