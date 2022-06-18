Илья Кулик будет тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион, владелец и тренер Евгений Плющенко сообщил, что победитель Игр-1998 в мужском одиночном катании Илья Кулик стал тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко».

«Он приехал ко мне в гости посмотреть детей. Как раз Илья сейчас посетил Россию. В постоянном штате пока его нет, но будет тренером-консультантом. Он будет помогать пока не на постоянной основе, но мы прорабатываем эту историю, не исключаю, что Илья будет в нашем клубе. У нас была первая тренировка, мы договорились, что Илья сейчас съездит по своим делам, вернётся и будет продолжать сотрудничество с нами», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Фото: Личный архив академии «Ангелы Плющенко»

В последние годы 45-летний Кулик на постоянной основе жил и работал в США.