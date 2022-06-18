Татьяна Тарасова оценила приход Ильи Кулика в академию «Ангелы Плющенко»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что победитель Игр-1998 в мужском одиночном катании Илья Кулик стал тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко». С середины 1996 года Кулик тренировался под руководством Тарасовой. В последние годы 45-летний Кулик на постоянной основе жил и работал в США.
«Да, считаю, что это может быть плодотворным. Илюша очень многознающий и интересующийся фигурным катанием человек. Вдвоем они могут многое сделать. Я им желаю удач», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Также рекомендуем к просмотру видеоролик: «Самые яркие высказывания Татьяны Тарасовой». В нём собрали самые знаменитые фразы легендарного тренера.
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