Татьяна Тарасова оценила приход Ильи Кулика в академию «Ангелы Плющенко»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что победитель Игр-1998 в мужском одиночном катании Илья Кулик стал тренером-консультантом в академии «Ангелы Плющенко». С середины 1996 года Кулик тренировался под руководством Тарасовой. В последние годы 45-летний Кулик на постоянной основе жил и работал в США.

«Да, считаю, что это может быть плодотворным. Илюша очень многознающий и интересующийся фигурным катанием человек. Вдвоем они могут многое сделать. Я им желаю удач», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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