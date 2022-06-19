Аделия Петросян — о возвращении на лёд: собрала все тройные, надеюсь, скоро выведем квады

Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как прошло её возвращение на лёд после отпуска.

«Шикарно отдохнула. Уехала в ОАЭ. Там пробыла девять дней, было очень солнечно, жарко, потом приехала в Москву, несколько дней пробыла там, гуляли, хотя погодка была не очень (смеётся), встречалась с друзьями, потом мы уехали в Санкт-Петербург, там ходили по музеям.

Уже хотелось выходить на каток, потому что дали большой период отдыха, уже даже сама вышла чуть раньше на лёд в Хрустальном. Было уже пора, чтобы ноги вспоминали, как прыгать, так же как и тело. Я собрала все тройные, на второй день решила зайти в четверной, пока не очень. Пока всё те же тройные, только уже поувереннее, побыстрее, повыше, может быть, даже. И уже четверные получаются более скрученными, вроде чуть получше. Надеюсь, скоро выведем», — сказала Петросян в эфире «Первого канала».