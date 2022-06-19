Софья Муравьёва высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

15-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Никак не отношусь, на меня это никак не влияет. Как продолжала работать, так и продолжаю. Насколько это критично для юных спортсменок? Я об этом не думала. Стараюсь об этом не думать, а работать на себя. Всё так же: учимся, стараемся работать ещё больше, ещё продуктивнее», — сказала Муравьёва в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

Муравьёва – победительница этапа юниорской серии Гран-при сезона-2021/2022 в Австрии, серебряный призёр этапа в Словакии, двукратный бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров, призёр этапов Кубка страны.