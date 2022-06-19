Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Софья Муравьёва высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании
Комментарии

15-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Никак не отношусь, на меня это никак не влияет. Как продолжала работать, так и продолжаю. Насколько это критично для юных спортсменок? Я об этом не думала. Стараюсь об этом не думать, а работать на себя. Всё так же: учимся, стараемся работать ещё больше, ещё продуктивнее», — сказала Муравьёва в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

Муравьёва – победительница этапа юниорской серии Гран-при сезона-2021/2022 в Австрии, серебряный призёр этапа в Словакии, двукратный бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров, призёр этапов Кубка страны.

Все ли на месте? Какие сюрпризы преподнёс состав сборной России по фигурке на новый сезон Все ли на месте? Какие сюрпризы преподнёс состав сборной России по фигурке на новый сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022