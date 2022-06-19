Софья Муравьёва высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании
Поделиться
15-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.
«Никак не отношусь, на меня это никак не влияет. Как продолжала работать, так и продолжаю. Насколько это критично для юных спортсменок? Я об этом не думала. Стараюсь об этом не думать, а работать на себя. Всё так же: учимся, стараемся работать ещё больше, ещё продуктивнее», — сказала Муравьёва в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».
Муравьёва – победительница этапа юниорской серии Гран-при сезона-2021/2022 в Австрии, серебряный призёр этапа в Словакии, двукратный бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров, призёр этапов Кубка страны.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
15:34
-
14:53
-
14:39
- 18 июня 2022
-
20:53
-
13:30
-
10:29
-
10:12
-
09:39
-
09:24
-
00:56
-
00:44
- 17 июня 2022
-
23:54
-
23:37
-
19:56
-
15:48
-
14:14
-
12:02
-
11:46
-
10:05
-
09:29
-
09:07
-
08:31
-
08:12
-
00:40
-
00:27
- 16 июня 2022
-
22:39
-
21:28
-
20:54
-
20:40
-
15:36
-
15:07
-
13:22
-
13:01
-
12:32
-
10:41
Партнерский контент