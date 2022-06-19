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Источник: Тарасова была госпитализирована из-за проблем со спиной

Источник: Тарасова была госпитализирована из-за проблем со спиной
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова была госпитализирована в больницу из-за проблем со спиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник. Утверждается, что у специалиста произошло обострение проблем со спиной.

Тарасова сообщила «Чемпионату», что в настоящее время с ней всё в порядке. По словам тренера, она находится у себя на даче и у неё нет никаких проблем.

Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ в 1967 году. Среди её учеников в разные годы были такие фигуристы и фигуристки, как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова и многие другие.

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