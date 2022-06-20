«Сложно переоценить силу взгляда». Татьяна Навка показала новое фото
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. По словам спортсменки, она не любит, когда человек отводит взгляд.
«Сложно переоценить силу взгляда. Поэтому я всегда смотрю в глаза собеседнику и не люблю, когда кто-то отворачивается», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива татьяны навки
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Также посмотрите видео с прокатом четырёхлетней Камилы Валиевой:
Комментарии
- 20 июня 2022
-
10:14
-
10:01
-
08:34
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:11
-
22:23
-
15:34
-
14:53
-
14:39
- 18 июня 2022
-
20:53
-
13:30
-
10:29
-
10:12
-
09:39
-
09:24
-
00:56
-
00:44
- 17 июня 2022
-
23:54
-
23:37
-
19:56
-
15:48
-
14:14
-
12:02
-
11:46
-
10:05
-
09:29
-
09:07
-
08:31
-
08:12
-
00:40
-
00:27
- 16 июня 2022
-
22:39
-
21:28
-
20:54
-
20:40
Партнерский контент