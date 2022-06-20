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«Сложно переоценить силу взгляда». Татьяна Навка показала новое фото

«Сложно переоценить силу взгляда». Татьяна Навка показала новое фото
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. По словам спортсменки, она не любит, когда человек отводит взгляд.

«Сложно переоценить силу взгляда. Поэтому я всегда смотрю в глаза собеседнику и не люблю, когда кто-то отворачивается», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива татьяны навки

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

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